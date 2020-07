A Limbiate la fibra ottica di WINDTRE

WINDTRE continua ad ampliare la copertura ultrarapida in fibra ottica FTTH e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber a Limbiate, importante centro produttivo nel cuore della Brianza. In un momento cruciale di ripartenza per le attività economiche e lavorative, WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, anche durante il periodo estivo conferma l’impegno per estendere a tutto il territorio nazionale la tecnologia ultraveloce Fiber-To-The-Home, strumento essenziale per l’evoluzione di servizi sempre più innovativi. Per Gianluca Corti, nella foto, Chief Commercial Officer di WINDTRE “L’arrivo della super fibra FTTH a Limbiate garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband ‘Top Quality Network’ – continua il manager – abilita una serie di soluzioni all’avanguardia considerate ormai essenziali nella nostra vita quotidiana, soprattutto da chi studia o lavora da casa, oltre a supportare i servizi evoluti nell’ambito dell’intrattenimento, come la fruizione di contenuti in streaming e on-demand o il gaming online. In particolare, in una città come Limbiate, polo industriale di primo piano e sede di molte piccole e medie imprese, la rete in fibra ottica rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza, fondamentale per sostenere il tessuto produttivo e favorirne l’evoluzione attraverso le soluzioni digitali” conclude Corti. La linea ultraveloce di WINDTRE è attivabile con la nuova soluzione “Super Fibra”, che prevede navigazione illimitata in fibra FTTH fino a 1 Gigabit, modem Wi-Fi per connettere contemporaneamente fino a 100 dispositivi e attivazione inclusi nell’offerta, oltre a Giga illimitati da smartphone, per un’esperienza che garantisce il massimo delle performance in navigazione.