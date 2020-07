Cirillo Marcolin è il nuovo presidente di Confindustria Moda

E’ stato designato il nuovo presidente di Confindustria Moda, Cirillo Marcolin. Precedentemente ha già rivestito il ruolo di vicepresidente della Federazione e succederà, in questa nuova mansione, direttamente al manager Claudio Marenzi.

Nella nota ufficiale si evince:

“La nomina, che avviene nella logica di alternanza della rappresentanza dei settori tessile-moda e accessorio e nella continuità di intenti e di progetti, sarà immediata”



L’Assemblea ha altresì nominato Ercole Botto Poala come nuovo vicepresidente della Federazione. Sono stati poi riaffermati i due direttori generali della Federazione, con rappresentanze peculiari: il manager Gianfranco di Natale, direttore generale di Smi con delega agli Affari Istituzionali e Astrid Galimberti, che riveste il medesimo ruolo in Anfao con delega agli Affari Interni.

Marcolin ha delucidato:

“Raccolgo il testimone, con l’obiettivo di portare la crescita della Federazione in una nuova fase, nonostante un contesto complesso e sfidante come quello generato dalla pandemia globale nei mesi scorsi. Solo attraverso una collaborazione costante e proficua fra tutte le componenti della Federazione e il sistema del bello e ben fatto italiano saremo in grado di poter competere in maniera sempre più efficace nei mercati globali come singole aziende e come sistema. È uno sforzo che ciascuno deve fare nel nome di un’industria che rende orgogliosa l’Italia agli occhi del mondo intero”.