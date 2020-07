Massimo di Filippo è il nuovo direttore commerciale di Bauer

Massimo di Filippo è il nuovo direttore commerciale del Gruppo Bauer, azienda che vanta tradizione e innovazione, nel segno dell’eccellenza. Succederà direttamente al manager Marco Ariodante, che ha già precedentemente avviato e potenziato la rete vendita interna dell’azienda trentina dal 2009.

Di Filippo, dopo aver consolidato un imponente percorso lavorativo multiennale in realtà aziendali del calibro di San Carlo e Ferrero



in cui ha appreso conoscenze approfondite su più canali distributivi in paricolare Gdo, Food Service e normal trade, è giunto in Bauer nel settembre 2019 con il ruolo di Head of Food Service and Industry.