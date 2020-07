Isa e Intesa Sanpaolo, finanziamento di 4 milioni con Sace tramite Garanzia Italia

I.S.A. SPA, azienda che produce arredamenti per bar, gelaterie, pasticcerie nonché espositori refrigerati per F&B e retail, con oltre 120 milioni di Euro di fatturato annuo, di cui il 70 % destinato all’esportazione, presente in 107 paesi nel mondo con filiali e agenzie di vendita e centri di assistenza tecnica, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 4 milioni di euro, garantito in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19.

Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina), dall’inizio dell’emergenza, ha immediatamente messo in atto una serie di misure concrete per dare supporto alle imprese: dopo aver elevato a 50 miliardi di euro l’ammontare di risorse in termini di credito messe a disposizione del Paese, sospeso le rate dei finanziamenti e aderito all’anticipo della Cassa integrazione in deroga, è operativa su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità, fornendo così il supporto necessario alle imprese di piccole, medie e grandi dimensioni.

“Questo supporto finanziario che ha trovato in Intesa Sanpaolo un partner ideale per ottenerlo in modo rapido e senza particolari difficoltà procedurali – dichiara Marco Giulietti, AD Isa spa – come previsto dal decreto, è stato ottenuto per mantenere attiva economicamente la filiera dei fornitori e per aumentare la disponibilità del circolante a supporto dei propri clienti che credono nella ripresa e vogliono investire per lo sviluppo della propria attività, nonostante la grave crisi generata dal Coronavirus”.

“L’operazione con ISA SpA, la prima del genere finalizzata in Umbria, conferma il nostro impegno nel rispondere in maniera efficace alle esigenze delle imprese – ha dichiarato Luca Severini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo -. La nostra Banca è stata la prima a sottoscrivere il protocollo di collaborazione con Sace per sostenere finanziariamente le imprese che affrontano gli effetti dell’emergenza Covid-19, dando loro un sostegno concreto e immediato. Siamo sempre rimasti vicini alle imprese sul territorio e, grazie anche alle misure messe a disposizione dal Decreto Liquidità, vogliamo continuare a essere il motore per lo sviluppo dell’economia reale dei nostri territori. Soprattutto in questa fase di emergenza – conclude Severini – sentiamo il dovere di impegnare ogni nostra risorsa per dare il massimo sostegno alle imprese umbre”.