Hermès, Bali Barret si dimette

Bali Barret, artistic director di Hermès, ha presentato le sue dimissioni, lascerà effettivamente la maison francese in autunno.

La notizia è stata riportata da Wwd che ha ripercorso il percorso lavorativo della stilista nell’azienda.

Barret è approdata in Hermès nel 2003 come direttore artistico del dipartimento della seta, poi preso ha preso le redini del womenswear nel 2009.

Bali Barret con la sua creatività di Bali Barret,ha contribuito a “rivoluzionare” Hermès, modernizzando prodotti e processi, conferendo un taglio moderno ad un marchio storico.

Pierre-Alexis Dumas, general artistic director di Hermès ha dichiarato:

“È stato un privilegio e un grande piacere lavorare con Bali per tutti questi anni. Rendo omaggio a una stretta collaborazione durata oltre 15 anni e al notevole lavoro svolto da Bali, che ha sempre animato la creatività con una ricerca di bellezza, audacia, fantasia e contemporaneità. Ha ispirato la maison con passione e valorizzando i talenti di responsabili allo stile, designer e artigiani”.