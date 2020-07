Assofintech, Maurizio Bernardo presidente e Fabrizio Barini segretario generale

L’assemblea dei soci fondatori Assofintech ha votato all’unanimità la nomina a presidente di Maurizio Bernardo e a segretario generale di Fabrizio Barini, già consigliere di Assofintech, andranno a sostituire rispettivamente Fabio Brambilla e Fabio Allegreni.

Maurizio Bernardo opera nel campo della comunicazione e dell’advocacy, ha intervallato all’attività professionale un percorso politico di 23 anni con ruoli di assessore della Regione Lombardia e di parlamentare, nell’ultimo periodo è stato presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Con una particolare attenzione a temi sociali e a società benefit ha dato l’input alla Consulta degli Esperti per l’Italia, think tank formato da oltre 250 accademici, imprenditori, professionisti, manager e personalità del no profit.

Fabrizio Barini, responsabile delle nuove iniziative e innovazione presso una primaria merchant bank italiana, dal 2015 si si occupa di finanza alternativa per il mondo dell’innovazione e nello specifico per startup, pmi e fondi di venture capital.

Nel 2017 ha vinto i Financialcommunity Awards come professionista dell’anno innovazione.