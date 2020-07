eBay, Alice Acciarri nominata General Manager per l’Italia e la Spagna

Alice Acciarri è stata nominata nuova general manager per l’Italia e la Spagna di eBay, carica che sarà effettiva a partire dal 27 luglio 2020.

Acciarri ha un’esperienza professionale nel settore del commercio online nell’ambito della moda, dove ha ricoperto diverse cariche di spicco.

Ha passato sei anni in Yoox Net-à-Porter Group nel ruolo di responsabile degli online store Shoescribe.com e Thecorner.com, dopo di che è passata in Vestiaire Collective come country manager Italia.

Dal 2017 ha ricoperto il ruolo di WW e-commerce director di Bottega Veneta, dove ha si è occupata di dirigere la strategia omnichannel dell’azienda.



Ha dichiarato Alice Acciarri: “Sono orgogliosa di entrare a far parte di uno dei più importanti marketplace a livello globale. Gli ultimi anni e i mesi appena trascorsi hanno mostrato le grandi opportunità offerte dal commercio elettronico, sia per le Piccole e Medie Imprese che per i consumatori. Il nostro impegno sarà quello di continuare a contribuire alla crescita di questo settore in Italia, partendo dalla nostra unicità: eBay è innanzitutto una straordinaria community di persone e imprese che si incontrano su una piattaforma sicura per vendere e acquistare tutto ciò di cui hanno bisogno e che desiderano. L’obiettivo è che sempre più imprese italiane possano unirsi alla nostra community e sfruttare pienamente la possibilità di raggiungere acquirenti da tutto il mondo”.