Al via “Vertismart”, l’assistente vocale targato Verti Assicurazioni

La compagnia digitale del Gruppo MAPFRE prosegue i progetti digital-oriented con un gioco che coinvolge appassionati e curiosi attraverso gli smart speaker di Google e Amazon.

Verti, compagnia assicurativa digitale del Gruppo MAPFRE, presenta “VertiSmart”, il nuovo gioco a quiz interattivo al quale l’utente può partecipare utilizzando gli assistenti vocali (smart speaker) di Google e Amazon (Alexa). Attraverso questi tools, il giocatore ha la possibilità di testare e approfondire le proprie conoscenze attraverso domande, risposte, spiegazioni e curiosità sul mondo di auto, moto e casa. Il gioco a quiz, è accessibile semplicemente pronunciando le frasi di apertura all’assistente vocale, per esempio “Alexa, apri Verti Assicurazioni”.



Ciascun turno di gioco è composto da nove domande e dopo ogni risposta, oltre a sapere se è corretta o meno, sarà possibile scoprire curiosità e approfondimenti sul tema trattato. Terminato il test, sarà possibile giocare nuovamente o chiudere la sessione.

Proseguono i progetti di innovazione digitale di Verti che, attraverso la valorizzazione delle tecnologie intelligenti, suggeriscono il dialogo, il confronto e l’interazione con le persone La prospettiva della compagnia assicurativa, sempre orientata al futuro, si concretizza oggi con VertiSmart. Si parte dalla rivisitazione e di un genere d’intrattenimento tradizionale come il quiz in senso digital, per poi approdare a un progetto strategico di largo respiro che punti sul digital audio anche in ambito informativo e di servizi.

Gaia Ferro, Responsabile Marketing di Verti Assicurazioni: “La Voice technology rappresenta un territorio importante, un touchpoint sempre più usato per interagire con la rete e con le aziende. Secondo una nuova previsione degli analisti britannici di Juniper Research, l’uso degli assistenti vocali è destinato a triplicare nei prossimi anni. Stimiamo che nei prossimi tre anni, il 40% degli utenti preferirà usare un assistente vocale piuttosto che applicazioni e siti web. Per questo abbiamo colto con entusiasmo questa nuova sfida: il digital fa parte del nostro DNA e il digital audio rappresenta una nuova frontiera che abbiamo già iniziato ad esplorare con progetti di branded podcast”.

“VertiSmart costituisce, infatti, la tappa più recente di una serie di iniziative digital-oriented promosse da Verti. Lo scorso giugno, una conferenza stampa virtuale ha presentato VertiMovers, il nuovo Osservatorio che si pone lo scopo di esplorare e indagare il mondo della mobilità e i cambiamenti di una società in costante divenire. Ogni mese VertiMovers si concentra su un tema differente e rilevante rispetto alle tendenze, alle abitudini e agli orientamenti legati all’attualità. I contenuti dell’Osservatorio saranno presto fruibili anche tramite podcast.

Il nuovo progetto voice prevede una pianificazione a supporto e un racconto amplificato sui canali social di Verti Assicurazioni, attraverso alcuni appuntamenti teaser e un video di lancio con Elisabetta Spinelli, famosa doppiatrice italiana, che presterà la sua “voce” per presentare VertiSmart.