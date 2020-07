Air Liquide Biogas Solution Europe, Gianluca Cremonesi General Manager

Air Liquide Biogas Solutions Europe ha reso nota la nomina di Gianluca Cremonesi a General Manager, con lo scopo di accelerare nuovi progetti di incremento preesistenti sul territorio.

Cremonesi, a seguito dei suoi studi, fa dapprima il suo ingresso in Air Liquide, con l’incarico di guidare l’attività commerciale della Business Line Large Industries di Air Liquide Italia partecipando con la sua squadra, alla firma di alcuni dei più importanti accordi commerciali e in seguito fu investito del ruolo di direttore della Business Line Large Industries.



E’’ diventato inoltre membro del Consiglio di Amministrazione e, poco dopo, designato Vice President dell’attività Large Industries per l’area South West Europe che ingloba le filiali Air Liquide di Italia, Francia, Spagna e Portogallo, Ciò, si andrà ad aggiungere al suo incarico di presidente di Assogastecnici.

Da giugno 2020 è altresì General Manager di Air Liquide Biogas Solution Europe in Italia come pure presidente di Essenza Agricola e Biomethane Green, JV di Air Liquide dedite all’espansione del settore biogas-biometano.