Inps: Reddito a 2,9 milioni di persone

Sono 1 milione e 221 mila le famiglie che hanno percepito il Reddito e la Pensione di cittadinanza con un importo medio del beneficio pari a circa 521 euro. E’ quanto riporta l’Osservatorio statistico dell’Inps, riferito al periodo che va dall’aprile del 2019 a giugno del 2020. Le persone complessivamente interessate sono 2,9 milioni.

Quanto al Reddito di emergenza, al 30 giugno 2020 risultano 209mila i nuclei percettori di almeno una mensilità, con 518mila persone coinvolte e un importo medio mensile di 572,48 euro.

Alla stessa data le famiglie richiedenti la misura risultano essere 455 mila. Nel dettaglio, al 46% di queste è stato erogato il beneficio, al 49% (223mila) è stato respinto mentre il restante 5% (23mila) è in attesa di definizione della domanda.

La misura è stata istituita per dare sostegno alle famiglie in difficoltà a causa dell’epidemia.

