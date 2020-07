Volvo, utile netto crolla del 99%, la pandemia affossa l’automotive

Il colosso svedese di veicoli Volvo ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto precipitato di oltre il 99% a 4 milioni di euro, vittima del crollo del mercato dell’auto causato dall’epidemia di coronavirus.

“Dai livelli record nel secondo trimestre dello scorso anno, la domanda è diminuita come parte di una normale recessione ciclica, che è stata notevolmente accelerata dalla pandemia”, ha dichiarato Martin Lundstedt, ceo del gruppo, in una nota. I ricavi nel periodo aprile-giugno sono stati pari a 73,2 miliardi di corone (quasi 7 miliardi di euro), in calo del 39% rispetto al secondo trimestre del 2019, mentre l’utile netto è crollato a 44 milioni di corone dagli 11,4 miliardi di un anno prima.

