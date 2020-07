Risparmio Casa, Rosanna Ungaro direttore marketing & comunicazione

Risparmio Casa ha nominato Rosanna Ungaro direttore marketing & comunicazione, la catena si occupa dei prodotti per la cura della casa e della persona.

Ungaro nel nuovo incarico, sarà responsabile dei gruppi dedicati alla comunicazione, al category management, al brand, al crm e alla carta Fedeltà, e si dedicherà di proseguire la fase di trasformazione digitale.

Rosanna Ungaro possiede un’esperienza ventennale nel settore marketing nella grande distribuzione e l’industria di marca. E’ stata quattordici anni in Rewe Italia, dove ha ricoperto diverse posizioni, fino ad assumere la direzione marketing, nel 2016 è entrata in Nielsen come new business leader e global business partner per importanti clienti.

Rosanna Ungaro ha dichiarato: “Il nostro impegno è quello di segnare la strada dell’innovazione senza trasformare un settore classico come quello del retail drug in cui Risparmio Casa cresce e ottiene risultati importanti che portano valore al Canale. Tutto questo valorizzando l’interazione con i clienti e i partner, da sempre al centro della nostra strategia, mettendo loro a disposizione un mix di tecnologia, innovazione e prezzi competivi.”