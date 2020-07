Il Notturnale, tornano le visite serali del Vittoriale

A partire da sabato 25 luglio torna, per il quarto anno consecutivo, il Notturnale, il programma di speciali visite serali che aprono le porte del Vittoriale degli Italiani nel momento del giorno che più ispirò la vita e la produzione poetica di chi di questo luogo fu artefice e cantore. Aperture rese possibili dalla realizzazione del progetto di illuminazione esterna voluto dal Presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, e realizzato grazie a un accordo tra Regione Lombardia, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani e A2A.

Le visite consentiranno un percorso completo, dal Parco alla Prioria, passando per il Museo d’Annunzio Segreto, L’Automobile è femmina, la Nave Puglia e il MAS. Inoltre quest’anno si potrà ammirare, per la prima volta al chiaro di luna, anche la nuovissima veste del Parlaggio, l’anfiteatro che d’Annunzio a lungo sognò ma che non riuscì a vedere terminato e che oggi, a quasi settant’anni anni dalla sua prima inaugurazione e grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, è stato possibile completare con il rivestimento in marmo rosso di Verona, realizzando così il sogno del Poeta.