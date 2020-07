Banco Bpm, finanziamenti per 1 miliardo con garanzia al 100%

Nell’ambito delle misure adottate dal governo a sostegno dell’economia per far fronte all’emergenza Covid-19, Banco Bpm ha perfezionato 50 mila richieste di finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia per Pmi per un valore complessivo di 1 miliardo. Le richieste di finanziamento fino a 25 mila sono state sostanzialmente tutte evase, mentre sono in corso di lavorazione e in fase di erogazione anche le ulteriori richieste fino a 30mila euro pervenute dopo il 5 giugno. A questa attività si aggiungono 70 mila moratorie concesse alle aziende e ulteriori tipologie di finanziamenti; complessivamente, considerando quanto già erogato e quanto ancora in fase di delibera, l’impegno di Banco Bpm per favorire la ripresa economica e sociale del Paese attraverso il sostegno alle imprese è di circa 10 miliardi di euro. “Questi dati confermano Banco BPM come uno degli Istituti leader a livello nazionale nel sostegno all’economia del Paese. Crediamo che la difficile situazione che stiamo vivendo abbia avvicinato banche e imprese che, anche in collaborazione con le Istituzioni, dovranno cogliere tutte le opportunità per intraprendere un cambiamento che guardi al futuro – dichiara Giuseppe Castagna, ad di Banco Bpm – Siamo orgogliosi delle iniziative che stiamo mettendo in campo non solo a supporto del tessuto imprenditoriale, ma anche delle famiglie e delle nostre comunità: si tratta di aiuti concreti che testimoniano il nostro impegno e volontà di contribuire alla ripresa del Paese”.