Xiaomi, in Italia nuovi dispositivi e smartphone

Ci sono anche smart band, scooter, auricolari e monitor

Una nuova famiglia di smartphone Redmi 9 e nuovi dispositivi come smart band, scooter, auricolari, monitor. Sono le novità, che arrivano anche in Italia, lanciate da Xiaomi in un evento online.Tra questi, c’è il Mi Band 5 con display più grande, un sensore cardio più preciso e un nuovo sistema di ricarica magnetica. E’ in grado di tracciare fino a 11 attività sportive diverse e può monitorare sonno, livello di stress e ciclo mestruale.



Costa 39,99 euro. Stesso prezzo hanno gli auricolari “true wireless” con design simile agli Apple AirPods con la cancellazione dei rumori di fondo e ogni carica garantisce fino a 5 ore di ascolto continuativo C’è poi la Mi TV Stick, la nuova chiavetta per lo streaming video basata su Android TV con cui sfida Amazon: ha una risoluzione massima FHD 1080p, 1 GB di RAM e microUSB.

Il produttore cinese ha poi deciso di introdurre nel nostro mercato tre ulteriori proposte per la mobilità elettrica: i nuovi monopattini elettrici Mi Electric Scooter Pro 2 (529,90 euro) e Mi Electric Scooter 1S (429,90 euro) e Mi Electric Scooter Essential (299,90 euro).

Xiaomi porta in Italia anche gli smartphone Redmi 9A e 9C, insieme a Redmi 9, già disponibile da noi da qualche settimana in esclusiva WindTre. In particolare Redmi 9C è il più prestigioso dei tre, con tripla fotocamera posteriore, ben 5.000 mAh di batteria e display da 6,53″; Tra i nuovi dispositivi annunciate c’è anche il monitor curvo Mi Curved Gaming Monitor 34 pollici con risoluzione WQHD 3440 x 1440 pixel al prezzo di 449,99 euro.





ANSA