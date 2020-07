Sap, Claudio Muruzabal regional president Emea South

Sap ha nominato Claudio Muruzabal presidente della regione Emea South, subentrando a Steve Tzikakis.

Muruzabal possiede un’esperienza più che ventennale in ruoli di leadership nell’ambito tecnologico, è in Sap dal 2015 come presidente di Sap America Latina e area Caraibica. Precedentemente è stato CEO di Neoris, azienda che si occupa del settore del global management e della consulenza IT.