Qualys nomina Ben Carr chief information security

Qualys, società attiva nella fornitura di soluzioni di sicurezza e compliance basate sul cloud, ha nominato Ben Carr chief information security officer.

Carr nel suo incarico ha la responsabilità di stabilire strategie e consulenza in materia di sicurezza informatica ai clienti, di presiedere il Cio/Ciso Interchange, l’organizzazione in collaborazione con la Cloud Security Alliance senza fini di lucro costituita da Qualys, coordinando le attività interne e l’esposizione alla sicurezza.

Carr ha esperienza professionale nel settore della sicurezza informatica e della gestione dei rischi. Di recente è stato ciso in Aristocrat e prima ancora ha ricoperto ruoli di executive leader in Cyberbit e Tenable, dal 2012 al 2016 senior director of global information security per Visa. E inoltre è stato a capo di tutti i programmi di sicurezza del reparto IT di Nokia, con il ruolo di global head of IT security.