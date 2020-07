Marco Morelli è il nuovo Executive Chariman di Axa IM

Finalmente un italiano al top in Francia. L’ex amministratore delegato di Mps, Marco Morelli, è stato nominato Executive Chairman di Axa Investment Managers (Axa IM) e membro del comitato di gestione Axa. Riferirà a Thomas Buberl, amministratore delegato di AXA. Morelli assumerà l’incarico il 14 settembre e avrà sede a Parigi. Dopo 30 anni di permanenza nel gruppo, invece, Gérald Harlin, vice Ad di AXA ed Executive Chairman di Axa IM, ha deciso di ritirarsi (a partire da fine settembre”, rimanendo però nel Cda di AXA IM. Buberl ha ringraziato Harlin “calorosamente per il suo importante contributo al successo di Axa, dove ha svolto un ruolo decisivo nel rendere il gruppo leader mondiale nel settore assicurativo”, e poi si è detto “molto felice che Marco si sia unito ad AXA. I suoi 36 anni di esperienza nel settore bancario e nei servizi finanziari, la sua vasta conoscenza dei mercati europei e la sua riconosciuta leadership saranno gli asset chiave per sviluppare ulteriormente Axa IM”. “Sono onorato di entrare a far parte di Axa, leader mondiale nel settore assicurativo, e di assumere la gestione di Axa IM. Non vedo l’ora di lavorare con i team e di attingere alle loro riconosciute competenze per portare Axa IM ad una nuova fase di crescita e sviluppo, in linea con la strategia di AXA”, ha commentato Marco Morelli. Con circa 804 miliardi di euro di asset in gestione a fine marzo 2020, una raccolta netta di +13 miliardi di euro e un fatturato di 1,2 miliardi di euro nel 2019, Axa IM impiega oltre 2.350 persone in tutto il mondo in 30 uffici in 21 Paesi.