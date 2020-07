Fondazione Vodafone, Adriana Versino nominata consigliere delegato

Fondazione Vodafone Italia è nata nel 2002, ad oggi ha investito oltre 100 milioni di euro a sostegno di 450 progetti.

Silvia de Blasio, direttore Comunicazione Corporate di Vodafone, ha nominato Adriana Versino consigliere delegato della Fondazione e responsabile della sostenibilità di Vodafone Italia, la quale riporterà direttamente a Silvia de Blasio.

Versino proviene da Talent Garden, dove è aveva il ruolo di chief corporate officer. Nel corso della sua carriera ha avuto diversi incarichi di crescente responsabilità, dalla consulenza strategica, in McKinsey & Co, alla finanza strutturata, in AF Mezzanine, dal corporate development, di Yoox Net-A-Porter, fino a diventare junior partner di Oltre Venture, primo fondo di impact investing italiano.Inoltre è stata membro del CdA del Centro Medico Santagostino e di PickMeApp.