Banzato confermato presidente di Federacciai

Federacciai – la Federazione aderente a Confindustria che rappresenta le Imprese Siderurgiche Italiane e conta circa 130 aziende associate che realizzano e trasformano oltre il 95% della produzione italiana di acciaio – ha rinnovato le cariche sociali per il biennio 2020-2022. L’Assemblea, in particolare, ha confermato Alessandro Banzato alla presidenza dell’associazione per altri due anni rinnovando inoltre la fiducia – sempre per il prossimo biennio – ai componenti del Consiglio direttivo.

Nel corso dell’incontro, Banzato ha tra l’altro dichiarato: “Sono molto onorato che gli imprenditori siderurgici mi abbiano rinnovato oggi la loro fiducia e sono altrettanto consapevole delle responsabilità che nel mio ruolo mi trovo ad affrontare in particolare in questo particolare periodo storico a difesa di uno dei settori più importanti e strategici per la nostra economia”.