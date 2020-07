nuove nomine di EY

Stefano Battista è il nuovo Italy Financial Services Market Leader di EY, Nicola Panarelli prende il ruolo di Financial Services Consulting Leader per l’Italia

Stefano Battista assume la responsabilità della practice italiana dedicata ai Financial Services (Istituti bancari, Compagnie assicurative, Società di gestione del risparmio) e la carica di Presidente di EY Advisory S.p.A.

Entrato in EY nel 2000, Partner dal 2003, negli anni Stefano Battista ha ricoperto ruoli di leadership a livello sia nazionale sia internazionale. Dal 2011 al 2017 ha coordinato la divisione Financial Services Advisory Performance Improvement in Italia, che sotto la sua guida ha consolidato la posizione di leadership sul mercato. Dal 2017 ad oggi è stato responsabile della consulenza per il settore assicurativo dell’area EMEIA (Europa, Medio Oriente, India e Africa), gestendo un team internazionale di oltre 5.000 persone.

Battista, 49 anni, vanta 26 anni di esperienza nella consulenza al mercato dei servizi finanziari. Ha gestito programmi di trasformazione organizzativa, finanziaria e di change management per grandi gruppi e importanti istituzioni finanziarie, sia a livello italiano che europeo.

Nella nuova posizione Stefano guiderà una practice che nel FY 2019 ha realizzato un fatturato di circa 154 milioni di dollari.

“Questa nomina è per me un grande onore – commenta Stefano Battista – La nostra struttura orientata al mercato finanziario è formata in Italia da oltre 1.100 professionisti che operano nelle aree Assurance, Consulting, Strategy and Transactions, Tax and Law, e che lavorano in sinergia con i colleghi del network internazionale per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Nell’attuale inedito contesto, il mio primo impegno è rivolto soprattutto a continuare ad essere vicino ai nostri clienti, mettendo a disposizione tutte le nostre risorse professionali, tecniche e multidisciplinari per aiutarli a superare questa fase e ad attuare strategie e soluzioni innovative che consentano di costruire un futuro più solido”.

Nicola Panarelli è il nuovo Financial Services Consulting Leader per l’Italia. In precedenza, Nicola ha ricoperto il ruolo di leader dell’Advisory Performance Improvement della practice italiana dedicata ai servizi finanziari. 48 anni, entrato in EY nel 2000 e partner dal 2007, Panarelli vanta oltre 20 anni di esperienza in progetti di trasformazione delle istituzioni finanziarie, con particolare focus sugli aspetti finanziari e organizzativi.

“EY ha intrapreso da tempo un percorso di trasformazione dei propri servizi di consulenza alle istituzioni finanziarie – commenta Nicola Panarelli – con l’obiettivo di diventare sempre più un ‘business transformation partner’ per i nostri clienti. La practice Consulting di EY, infatti, continuerà a investire in maniera sempre più rilevante su innovazione e nuove competenze tecnologiche che, integrate con le nostre già riconosciute core competencies, ci consentiranno di accompagnare i clienti nei diversi processi di trasformazione e cambiamento che, personalmente, vedo particolarmente rilevanti ed estremamente stimolanti per il settore dei Financial Services”.