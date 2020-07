Marco Tronchetti Provera propone Angelos Papadimitriou direttore generale e co-Ceo di Pirelli

Prossima candidatura prevista, in Consiglio di Amministrazione, il 23 luglio

Candidato a raccogliere il testimone da Tronchetti per guidare Pirelli dal 2023, Angelos Papadimitriou, detiene un curriculum all’avanguardia. L’imprenditore e amministratore delegato Tronchetti Provera, sottoporrà al Consiglio di Amministrazione il 23 luglio, una proposta di coordinamento che contempla la costituzione della Direzione Generale co-CEO e di assegnarla ad Angelos Papadimitriou.

Il manager, conseguiti gli studi, ha maturato precedentemente un imponente panorama di esperienze internazionali in aziende quali Merk & Co., McKinsey & Co. e Schering-Plough. E’ passato da incarichi del calibro di responsabile commerciale per l’Europa in Glaxo con sede a Londra, dove assunse anche la vicepresidenza di Confindustria Verona con rappresentanza all’internazionalizzazione, diventando in seguito, CEO di Coesia, Gruppo di società per soluzioni industriali e di imballaggio basate sull’innovazione che operano a livello globale, con sede a Bologna, interamente di proprietà di Isabella Seràgnoli.