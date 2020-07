Equita chiude l’acquisizione di K Finance

Equita (nella foto, l’a. d. Andrea Vismara), fra le principali banche d’investimento italiane, ha perfezionato l’acquisto della quota di controllo della società di consulenza K Finance, rafforzando il proprio ruolo di advisor in operazioni di m&a, dove è fra i primi dieci gruppi in Italia per numero di operazioni. L’accordo prevede l’acquisizione del 70% di capitale della società per un corrispettivo pari a 7 milioni; il restante 30% sarà regolato mediante opzioni put & call da esercitarsi a partire dal quarto anno successivamente al closing.