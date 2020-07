Prosegue la discesa dei tassi dei mutui

Non si ferma la discesa dei tassi dei mutui degli italiani. Secondo l’ultimo rapporto Abi, il tasso d’interesse medio dei finanziamenti per l’acquisto di abitazioni ha infatti ritoccato al ribasso il minimo storico, passando dall’1,33% all’1,26%. A fine 2007, ricorda l’Abi, il tasso era pari al 5,72%. La curva in discesa, negli ultimi anni, è passata dal 2,77% del giugno 2015, cinque anni fa, al 2,20% dello stesse mese del 2016, il 2,10% nel 2017 e l’1,80% nel 2018. Dall’1,77% del giugno 2019 era poi sceso all’1,44% di dicembre.