Fattoretto, Monica Brignoli SEO Specialist e Elizaveta Beresneva Head of Communications

L’agenzia SEO & Digital PR, agenzia specializzata in e-commerce, celebra l’apertura del nuovo portale Fattoretto.agency e comunica due nuove entrate nel gruppo, quella di Elizaveta Beresneva e Monica Brignoli.

Monica Brignoli è specializzata in ambito Seo e nella sua carriera professionale si è occupata di progetti di successo, tagliando importanti traguardi professionali.

Nel 2019 è stata nominata Editorialista per SEMrush Italia, inoltre è stata nominata contributing author del blog di Ninja Marketing, e a breve sarà docente Seo della Digital Combat Academy a Milano.

Elizaveta Beresneva entra in Fattoretto come Head of Communications, dopo gli studi entra in SEMrush, con l’incarico di specialista di comunicazione con focus sull’Italia. Dopo cinque anni di esperienza nel settore dell’online marketing, con specializzazione nel mercato italiano, Elizaveta entra nell’agenzia per potenziare l’agenzia anche nei mercati russo ed americano.