BTP Futura, l’identikit dei sottoscrittori

Si è concluso oggi alle 13 il collocamento della prima attesa emissione del BTP Futura, il primo titolo di Stato dedicato esclusivamente al risparmiatore retail, con scadenza a 10 anni, dedicato al finanziamento della ripresa post Covid. Un collocamento durato tutta la settimana. Secondo i primi dati a disposizione del ministero dell’Economia la partecipazione degli investitori retail è stata prevalente rispetto a quella del private banking



(con una quota di rispettivamente 62% e 38%) e il controvalore complessivo dell’operazione è stato pari a 6,132 miliardi di euro. Un dato inferiore alle stime che prevedevano adesioni per 10 miliardi di euro.

All’interno della quota sottoscritta da investitori retail, si stima che circa il 69% abbia inoltrato l’ordine attraverso le filiali delle reti bancarie (sia recandosi fisicamente in filiale sia inoltrando l’ordine a distanza), mentre circa il 31% attraverso l’home banking. Circa il 60% dei sottoscrittori del BTP Futura non aveva partecipato all’ultima emissione del BTP Italia, segnando, quindi, un incremento del coinvolgimento diretto dei risparmiatori italiani.

Per quanto riguarda la ripartizione geografica degli ordini ricevuti, la quasi totalità degli ordini risulta provenire da investitori domestici (circa il 98%).

Per quanto riguarda gli importi medi sottoscritti, dei 174.318 contratti conclusi sul Mot circa il 64% è stato di importo inferiore ai 20.000 euro, mentre se si considerano i contratti fino a 50.000 euro, si arriva circa all’89 per cento del totale. Il taglio medio dei contratti è stato di 35.179 euro.

Per il nuovo titolo, che ha godimento 14 luglio 2020 e scadenza 14 luglio 2030, è confermata la serie dei tassi cedolari annui nominali definitivi, pagati su base semestrale, pari rispettivamente a 1,15% per i primi quattro anni, 1,30% per i successivi tre anni e 1,45% per i restanti tre anni di vita del titolo. Il regolamento dell’operazione si terrà lo stesso giorno del godimento del titolo.



Massimiliano Volpe, Wallstreetitalia.com