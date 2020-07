Associazione Industrie Beni di Consumo, Alessandro d’Este presidente

Ibc, l’Associazione delle Industrie Beni di Consumo, ha reso nota la nomina alla presidenza di Alessandro d’Este.

Alessandro D’Este, presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia, al posto di Aldo Sutter, imprenditore, titolare dell’omonimo gruppo industriale, ha maturato esperienze professionali in varie realtà industriali, dal retail in Esselunga e Metro, all’fmcg in Coca-Cola, L’Oréal, Bauli, al mercato dei prodotti in Pirelli, nelle funzioni marketing, sales e supply chain, in Europa, Usa ed Asia.

Da giugno 2019 a giugno 2020 è stato presidente di GS1 Italy, ora guidata da Franco Pugliese.