WhatsApp, per chattare con un’azienda si usa il QR code

Business dopo lockdown ha introdotto nuova modalità

Per chattare con un’azienda basta inquadrare il QR Code. E’ l’idea di WhatsApp Business, che per la riapertura delle attività dopo il lockdown ha introdotto un nuovo modo per mettersi in contatto con le imprese.

“A partire da oggi, i 50 milioni di utenti che utilizzano WhatsApp Business, così come le migliaia di imprese che utilizzano le Api di WhatsApp Business, potranno essere contattati più facilmente”, spiega WhatsApp in un post.

Se prima per poter contattare un’attività era necessario aggiungere manualmente il numero WhatsApp ai propri contatti, Ora per avviare una chat con un’azienda è sufficiente eseguire la scansione del codice QR esposto in vetrina, riportato sulla confezione di un prodotto o stampato sulla ricevuta.

Altra novità è la condivisione del catalogo dei prodotti o servizi di un’azienda attraverso un link. Introdotti l’anno scorso, i cataloghi sono visualizzati da 40 milioni di utenti al mese, rileva WhatsApp. Da oggi, per facilitare la ricerca dei prodotti, i cataloghi e i singoli articoli potranno essere condivisi sotto forma di link su siti web, Facebook, Instagram e qualsiasi altro canale.

Ansa