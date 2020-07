Radio 24, domani andrà in onda “Nessuna è perfetta”: interverrà Costanza Esclapon

Vi segnaliamo un appuntamento radiofonico che non dovreste perdere. Domani alle 10, andrà in onda su Radio 24, il programma Nessuna è perfetta. Il programma, che racconta i “luoghi non comuni dell’universo femminile”, lo conduce la giornalista e saggista Maria Latella. Domani la conduttrice intervisterà Costanza Esclapon, nella foto, una professionista molto apprezzata nel mondo della comunicazione. Costanza Esclapon ha un curriculum di tutto rispetto: è stata Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne Rai dal 2012 al 2016. In precedenza ha ricoperto l’incarico di Direttore Relazioni Esterne di Wind e Alitalia ed è stata capo ufficio stampa di Intesa Sanpaolo e di Enel. Ha insegnato Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma. Ha ricevuto il Premio Bellisario nel 2013, ed è anche membro del CdA del Fai e Consigliere Indipendente di Prelios Sgr. La sua società, Esclapon & Co., è leader del settore. In questi anni, Esclapon ha messo la sua super esperienza al servizio di selezionate consulenze, tra cui Alitalia e la Lega di Serie A.