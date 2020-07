Publicis Emil, Conrad Fritzsch nuovo Head Global Chief Transformation Officer

Publicis Groupe ha nominato Conrad Fritzsch nuovo head global chief trasformation officer di Publicis Emil.

La nota riportata spiega: “ruolo guiderà l’adozione e la scalabilità del nuovo modello di agenzia per trasformare Daimler da produttore di auto a leader nel digital automotive” e supporterà Publicis Groupe nella produzione e predisposizione del modello ‘Power Of One’ per altri clienti.

Fritzsch negli ultimi anni ha svolto un incarico importante nel processo di marketing e digital transformation di Mercedes-Benz.

Successivamente al pitch, ha diretto la realizzazione del nuovo modello di agenzia con la collaborazione di Publicis Emil, ampliandolo in 40 mercati e modificando il modo di fruire i dati in Daimler.