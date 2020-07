Pino Strabioli, uno e trino: un caso da studiare

(di Tiziano Rapanà) Pino Strabioli è un caso da studiare. Conduce tre programmi: due in tv e uno in radio. La sua è un’iperattività naturale. Non fa uso di EPO o nandrolone – o almeno non dovrebbe -, il nostro novello Re Mida dello spettacolo. Radio, tv, cinema, teatro… dove passa lui è sempre un successo. Dicevo dei tre programmi. Conduce da mesi per Radio2, Viva Sanremo. il programma doveva avere vita breve, giusto il tempo di festeggiare i settant’anni di Sanremo, ma il successo ha spinto la rete a far proseguire il ciclo delle trasmissioni… e dunque ve lo beccherete pure nella prossima stagione. Viva Sanremo va in onda ogni sabato e domenica alle 11. Altro programma di successo, stavolta per la tv, è Il caffé di Rai1 estate per l’ammiraglia della tv pubblica. Il programma, che va in onda ogni sabato alle 8,30, ha debuttato con il 17,3% di share. Il rotocalco culturale, che Strabioli conduce con Roberta Ammendola, evidentemente piace e diverte. E siccome non c’è due senza tre, l’intrepido Strabioli accompagna Costanzo in un viaggio televisivo che spiega il disturbo del sonno par excellence: l’insonnia. Il programma va in onda in seconda serata su Rai3. La prima puntata ha conseguito un buon risultato, il 4% di share. Tre programmi, tre successi: tutto il resto è retorica. Dunque è inutile attraversare la strada che porti alle lodi sperticate. La tenacia, il talento, paga e i risultati lo dimostrano. Mi limito quindi a riportare i temi dei tre programmi che vedono protagonista Strabioli, per gli eventuali interessati alle sue trasmissioni. Cominciamo con la tv. Il caffé di Rai1 estate: domani Strabioli ricorderà Alberto Sordi con Maria Antonietta Schiavina, curatrice del volume Alberto racconta Sordi (Mondadori); altri ospiti della puntata: Paolo Conticini e Alex Britti. Insonnia (Rai3): Costanzo e Strabioli intervisteranno Leo Gassman, giovane cantautore amato da pubblico e critica che racconterà il suo rapporto con l’insonnia. Ultima ma non ultima la radio con Viva Sanremo (Rai Radio2): sabato interverrà il duo Musica nuda (Petra Magoni e Ferruccio Spinetti), domenica ci sarà Katia Ricciarelli. Vi basta?

