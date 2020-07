Pitti Connect, arriva il volto online del fashion

“Ci siamo: giovedì 16 luglio si aprono le porte di Pitti Connect e dopo mesi di grande lavoro finalmente ci presentiamo alla comunità della moda con il nuovo volto online, ma con lo spirito di sempre” Lo annuncia Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine.

“Fino al 9 ottobre – aggiunge – saranno fiere speciali, con le collezioni estive dei brand e delle aziende espositrici – tra i quali nomi di riferimento della scena fashion internazionale – e con un programma di progetti digitali per scoprire punti di vista inediti, approfondire e lasciarsi ispirare. Cercavamo soluzioni per l’emergenza, ma abbiamo trovato anche opportunità per il domani: Pitti Connect ha impresso una forte accelerazione tecnologica ai nostri saloni e rappresenta l’elemento di continuità che ci porterà verso gennaio 2021, quando fiera fisica e virtuale si integreranno l’una con l’altra”. “Pitti Connect – si legge in una nota – avrà un’impostazione editoriale ricca di contenuti ed eventi speciali – aggiunge Lapo Cianchi, direttore comunicazione & eventi speciali di Pitti Immagine – che restituiranno in digitale l’atmosfera e la trasversalità delle fiere reali, coinvolgendo protagonisti della moda, artisti e personaggi di riferimento della cultura contemporanea. Un web magazine ribattezzato The Billboard​, che stiamo realizzando grazie anche alla stretta collaborazione con l’agenzia di produzione di Highsnobiety, uno dei punti di riferimento internazionale per l’editoria di moda”. Giovedì 16 luglio debutta quindi Pitti Connect, la nuova piattaforma digitale che ospita le collezioni estive dei saloni Pitti Immagine: Pitti Uomo 98, Pitti Bimbo 91 e Pitti Filati 87. Pitti Connect è parte integrante del nuovo sito www.pittimmagine.com, disegnato dall’agenzia The Big Now e sviluppato grazie alla collaborazione progettuale e tecnologica tra la società Openmind – partner strategico da molti anni – e i team IT e digital di Pitti Immagine, con il contributo di Stentle per la fornitura del catalogo digitale. Ed è proprio il nuovo sito di Pitti a rappresentare il cuore avanzato delle attività, porta d’ingresso alle pagine degli espositori. Pitti Connect amplifica le connessioni tra espositori, buyer e stampa specializzata. E lo fa lungo un arco di tempo che oltrepassa e rivoluziona i tradizionali confini temporali della fiera fisica e delle campagne acquisti. In questi tre mesi, saranno attive funzionalità innovative di networking e marketplace: sarà possibile visitare gli showroom virtuali, scambiarsi informazioni in chat, pianificare incontri, impostare gli ordini e consultare report aggiornati con dati e trend; ci sarà anche la possibilità di fare smart scouting, individuando con facilità i brand e incrociando le caratteristiche della collezione con le specifiche esigenze del compratore. Pitti Fragranze e Super esordiranno su Pitti Connect tra fine luglio e inizio agosto, in accordo con le tempistiche commerciali e promozionali prevalenti nei due settori.