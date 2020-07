Giuseppe Verdi, appello per salvare la villa-museo del grande musicista

Villa Verdi: un gioiello immerso nella bassa piacentina. Un luogo di culto per tutti gli amanti del grande compositore emiliano (1813-1901), che ha vissuto a Sant’Agata di Villanova sull’Arda per oltre cinquant’anni. E dove ha composto opere straordinarie come la Traviata e Il Trovatore. La villa-museo, di cui finora si sono presi cura gli eredi di Giuseppe Verdi, oggi versa in condizioni preoccupanti e necessita di interventi urgenti.



Da qui è nato l’appello, con una campagna di raccolta fondi di cui racconta tutto PiacenzaOnline.



