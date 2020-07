Equita acquisisce il 70% di K Finance

Equita ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione del 70% di K Finance, primaria società di consulenza finanziaria indipendente italiana attiva da più di 20 anni e specializzata nell’M&A Advisory, per un corrispettivo pari a 7,0 milioni di. L’acquisizione verrà finanziata con un mix di debito ed equity, quest’ultimo attraverso l’assegnazione ai soci fondatori di K Finance di azioni proprie della banca d’investimento. Con l’acquisizione, Equita “rafforza le attività di Investment Banking e accelera il raggiungimento degli obiettivi del piano strategico al 2022, grazie alla forte complementarietà dell’attività di K Finance con quella di Equita in termini di tipologia di clientela e deal size, nonché per lo sviluppo di possibili sinergie commerciale”, spiega una nota. K Finance manterrà l’attuale sede di Milano ed assumerà il nuovo nome di Equita K Finance, i soci fondatori Giuseppe Renato Grasso e Filippo Guicciardi rimarranno Co-Amministratori Delegati, riportando direttamente all’ad di Equita, Andrea Vismara (nella foto).