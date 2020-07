Trussardi, Giuseppe Pinto nuovo CEO ad interim

Il COO Giuseppe Pinto è stato designato nuovo CEO ad interim della maison italiana, Trussardi. Sostituirà la manager Maela Mandelli, dopo neanche un anno dalla sua entrata in azienda.

Mandelli ha fatto il suo ingresso lo scorso settembre con il compito di affrettare il piano di rilancio e di progresso internazionale del Gruppo promosso da QuattroR Sgr, società di cooperazione del risparmio che da febbraio 2019 mantiene una quota del 70% del Gruppo Trussardi.

La manager ha ricoperto svariati ruoli, dal ruolo di managing director Paesi Bassi, Grecia, Medio Oriente e Africa di Pvh Corporation, gruppo multibrand proprietario, inoltre, dei brand Calvin Klein e Tommy Hilfiger. Precedentemente ha ampliato il suo percorso professionale in Diesel e Nike.

Pinto, in passato, ha avuto invece altre esperienze, come la carica di COO e in seguito di CFO di Sergio Rossi, e, dopo 13 anni, COO dell’azienda orafa made in Italy, Pomellato.