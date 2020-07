Ryanair, riprendono voli su Bologna e Rimini

In ripresa i collegamenti aerei Ryanair verso gli aeroporti di Rimini e Bologna. A supporto della riattivazione dei collegamenti, è stata siglata una partnership tra il vettore irlandese e l’Azienda di promozione turistica dell’Emilia-Romagna per una campagna promozionale da 350.000 euro a cui si aggiunge un ‘benefit kind’ di pari valore offerto dalla compagnia. Le località della regione saranno promosse sui vari canali di comunicazione Ryanair. “Il turismo sta riprendendo le vie dei cieli – ha sottolineato l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini – e in questo momento la partnership è per la nostra regione quanto mai strategica”. “Ryanair è lieta di annunciare questa azione di promozione congiunta dell’Emilia Romagna, supportando anche attraverso i propri canali i flussi di passeggeri verso questo territorio così pieno di opportunità per tutti i tipi di viaggiatori”, ha dichiarato Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair. “Per l’estate 2020 – ha aggiunto – avremo un progressivo aumento della capacità e delle rotte per Bologna e per Rimini fino a un totale di 54 rotte, di cui 46 internazionali e 8 nazionali”.