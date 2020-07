Mondelez International Italia, Silvia Bagliani nuovo amministratore delegato

Silvia Bagliani è stata nominata nuovo amministratore delegato di Mondelez International in Italia.

Arrivata in azienda da ventitré anni, in passato ha avuto altre esperienze in aziende di largo consumo. In azienda ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità sia a livello nazionale che internazionale nei settori marketing, trade marketing e sales.

Bagliani, dopo un’esperienza di qualche anno in Australia, nel 2004 è stata nominata marketing director globale per il brand Philadelphia, poi è passata alla guida della divisione Grocery italiana.

Nel 2011 è stata nominata marketing director Southern Europe della categoria grocery con responsabilità su Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, per poi divenire general manager di Fattorie Osella.

Nel 2015 ha assunto la carica di general manager di Mondelez International Italia e Grecia per la divisione snacks fino a ricoprire a maggio del 2020 la responsabilità di a.d di tutto il Gruppo per entrambe le divisioni.

Spiega una nota, In questa posizione Silvia Bagliani avrà il compito di guidare e implementare in Italia la strategia globale “Snacking Made Right” e rafforzare in chiave olistica i programmi legati allo snack consapevole e sostenibile.