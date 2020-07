Farmindustria, Pasquale Frega a capo del gruppo delle aziende farmaceutiche a capitale europeo e nipponico

Pasquale Frega, presidente di Novartis Italia e ad di Novartis Farma, è stato nominato per il biennio 2020-2022 alla guida del Gef, il Gruppo europeo e nipponico all’interno di Farmindustria che unisce le maggiori 33 aziende a capitale europeo e nipponico in Italia.

Frega possiede oltre 25 anni di esperienza nel settore farmaceutico in Italia e all’estero, prima di entrare in Novartis Italia, ha ricoperto ruoli alla guida della società biofarmaceutica Celgene, come general manager per l’Italia e della Regione Centro e Nord Europa.

E’ membro dell’Advisory Board Investitori Esteri (ABIE) di Confindustria dal 2018.

Frega dichiara che le sfide che lo attendono “sono epocali” e aggiunge:

“Ci aspettano appuntamenti importanti. Oggi servono le migliori energie e le più alte competenze per sostenere il rilancio della competitività dell’Italia, la sua capacità di investire e di generare innovazione, e per rispondere alla necessità di riorganizzare il sistema salute per tutti i cittadini. L’intera comunità è scossa dall’impatto della pandemia da Covid-19 e noi metteremo, collettivamente, ancora più energie e impegno per affermare un nuovo clima di fiducia e di dialogo con le istituzioni, i cittadini e i pazienti, alla ricerca di soluzioni condivise”.