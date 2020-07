Ultime dalle imprese, nasce Confidi Venezia Giulia

Nasce dalla fusione dei Confidi di Gorizia e Trieste Confidi Venezia Giulia “nuova realtà – spiega il neo presidente Antonio Paoletti (nella foto) – a sostegno delle esigenze di credito delle Pmi e liberi professionisti, più solida, efficiente, strutturata, capace di confrontarsi con maggiore competitività nel mercato regionale dei Confidi e con aumentato peso verso il mondo del credito e gli attori istituzionali”. Il nuovo soggetto – si legge in una nota – comprende la somma dei soci dei due Confidi, pari a 4.969 al 31 dicembre 2019 (2.690 Gorizia e 2.279 Trieste), un valore di patrimonio netto di “39.647.570 euro – spiega Paoletti – un monte di finanziamenti garantiti in essere di 116.774.250 euro, garanzie rilasciate in essere per 60.232.339 euro, finanziamenti deliberati nell’anno per 62.434.482 euro”. Vicepresidenti del nuovo Confidi saranno Pietro Marangon (già presidente di Confidi Gorizia) e Franco Rigutti (già presidente di Confidi Trieste), direttore Pierluigi Medeot. Secondo dati diffusi oggi, il primo semestre 2020 registra un incremento di operatività dei due Confidi rispetto ad analogo periodo del 2019: +51% di affidamenti bancari deliberati,+ 116% di garanzie concesse.