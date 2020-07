CDP, Mps e Ubi finanziano Azimut Benetti: 60 milioni con Garanzia Italia Sace

Cassa Depositi e Prestiti (nella foto, l’a. d. Fabrizio Palermo), Mps Capital Services e Ubi Banca hanno erogato un finanziamento da 60 milioni di euro per la crescita del Gruppo Azimut Benetti, leader nella cantieristica navale per la produzione di yacht. L’operazione, informa una nota, è assistita dal programma Garanzia Italia di Sace ed è destinata a sostenere l’ulteriore espansione e la competitività del Gruppo Azimut Benetti con l’obiettivo di sviluppare nuovi modelli innovativi di imbarcazione. Con questa operazione, si afferma,

l’azienda navale italiana intende accelerare lo sviluppo di nuovi modelli in linea con i più recenti trend di mercato e dell’innovazione, come la più grande imbarcazione ibrida al mondo. Il contratto di finanziamento contribuirà all’introduzione di tecnologie d’avanguardia nel panorama della nautica, la cui ricerca sarà fortemente orientata a principi di sostenibilità.