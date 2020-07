Aegon Asset Management, Anne Coupe global head of consultant relations & financial institutions

Aegon Asset Management, società che si occupa della gestione degli investimenti di Aegon NV, ha reso noto di aver affidato ad Anne Coupe l’incarico di global head of consultant relations & global financial institutions.

Sarà a capo di un gruppo di quattro elementi, con base a Chicago, e riporterà a Chris Thompson, global head of cient gruop di Aegon AM.

Coupe ha un’esperienza di oltre 20 anni nel settore della consulenza, nello specifico in materia di investimenti e relazioni, di recente presso Bmo Global Asset Management dove era managing director e capo globale delle relazioni con la consulenza. Ha ricoperto cariche simili anche presso Ubs Asset Management e Deutsche Asset Management.