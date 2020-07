Scalata di promozioni per Fca Bank

Nuove mansioni per Rolando D’Arco, Juan Manuel Pino, Luca Caffaro e Marcella Merli designati rispettivamente Head of European Market, Head of Sales & Marketing, Ceo di Fca Capital France e Country Manager per Fca Bank Belgium

Fca Bank, banca operante prevalentemente nel settore finanziario, ha comunicato la nomina di quattro nuovi manager all’interno del Gruppo. Dopo le dimissioni del manager Alain Juan, che ha consegnato per poter intraprendere nuovi percorsi personali, Rolando D’Arco assume il ruolo di Head of European Market per Fca Bank Group. Incarico che andrà ad aggiungersi al suo precedente ruolo di Head of Business Development.



Juan Manuel Pino, precedentemente Sales & Marketing Manager di Fca Capital Espana, ha assunto la carica di Head of Sales & Marketing di Fca Bank Group prendendo il posto di Marcella Merli, uscente per nuovo ruolo all’interno del Gruppo. Riporterà direttamente al manager Giacomo Carelli, Amministratore Delegato & General Manager di Fca Bank Group.

La manager Merli, precedentemente Head of Sales & Marketing di Fca Bank Group, assume il ruolo di Country Manager per Fca Bank Belgium, prendendo il posto dell’uscente Jean Luc Mas. Riporterà direttamente a Rolando D’Arco, nuovo Head of European Markets di Fca Bank Group.