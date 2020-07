Red Hat Italia, Thomas Giudici channel & alliance manager

Red Hat, società si occupa di soluzioni open source, ha nominato Thomas Giudici channel & alliance manager per l’Italia.

Nel suo incarico, ha il compito di sviluppare partnership commerciali e tecnologiche sul mercato italiano.

Giudici ha esperienze nel settore del canale IT, è approdato in Red Hat da Lenovo, dove aveva l’incarico di channel sales manager data center group.

In passato, ha ricoperto ruoli di responsabilità nella struttura di canale di Citrix e Hitachi Data Systems.