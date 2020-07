Marco Gay è il nuovo presidente di Confindustria Piemonte per il quadriennio 2020- 2024; succede a Fabio Ravanelli. Gay, 44 anni, torinese, con oltre 20 anni di esperienza imprenditoriale nel settore digitale e dell’innovazione, è stato presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte e di Confindustria e ricopre tuttora le cariche di presidente di Anitec-Assinform (imprese ICT e dell’Elettronica di Consumo) e di vicepresidente di Confindustria Digitale. Dal 2017 è amministratore delegato di Digital Magics, incubatore di startup. “Ho iniziato il mio percorso in associazione alla guida dei giovani imprenditori di Confindustria Piemonte nel 2011”, ha ricordato il neo presidente Gay, “e ora sono orgoglioso di poter guidare gli imprenditori della mia regione, mettendo a disposizione competenze e volontà per far ripartire il nostro territorio”. “So che saranno quattro anni molto impegnativi”, ha aggiunto Gay. “I segni lasciati dalla pandemia sul tessuto economico sono tangibili e purtroppo non ancora tutti evidenti, ma sono convinto che le nostre aziende hanno la volontà e tutte le caratteristiche per vincere la sfida. Proseguirò l’ottimo lavoro svolto dal presidente Ravanelli e ci concentreremo, in particolare, sulla politica industriale e sui suoi pilastri come digitalizzazione, Europa e internazionalizzazione, sostenibilità, formazione e infrastrutture”.