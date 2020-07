Aeroporto di Catania, 1 milione di passeggeri in 2 mesi

Nei mesi di luglio e agosto 2020 il numero dei passeggeri in transito dallo scalo aeroportuale di Catania dovrebbe raggiungere il 45-50% del traffico registrato l’anno scorso avvicinandosi quindi alla quota di un milione di presenze nei due mesi estivi. Sono le previsioni della Sac la società di gestione dell’aeroporto di Catania secondo cui i “numeri sono incoraggianti anche se la prudenza resta d’obbligo”. Per quanto riguarda le città collegate con l’aeroporto di Catania, a testimonianza del grande appeal che il territorio siciliano continua a esercitare, si registra con la riconferma da parte delle diverse compagnie aeree di tutte le destinazioni nazionali e di quasi tutte quelle internazionali. Nonostante la stagione estiva 2020 sia partita in ritardo a causa del lockdown imposto per contenere il contagio da Covid, sono numerose le destinazioni riattivate da e per Catania sin dal mese di giugno 2020. Numeri destinati ad aumentare. Anche quest’anno è a Germania la nazione più collegata con lo scalo etneo: da Catania è infatti possibile partire per 9 città tedesche (Berlino, Colonia, Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Hannover, Monaco, Stoccarda e la novità dell’estate 2020, Dortmund). Segue la Francia, con 8 città raggiungibili da Catania (Parigi, Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa). Da e per il Regno Unito sono state riattivate 4 rotte: Londra, Birmingham, Bristol e Manchester. Spagna, Svizzera, Romania e Polonia vedono la ripartenza di 3 rotte per ciascun Paese: Madrid, Barcellona, Siviglia; Basilea, Ginevra, Zurigo; Bucarest, Bacau (novità dell’estate 2020), Iasi; Varsavia, Katowice, Cracovia. E inoltre, sarà ancora possibile volare verso Austria (Vienna), Belgio, Bulgaria (Sofia)Grecia (Atene), Lettonia (Lussemburgo, Malta, Marocco (Casablanca e Marrakech), Olanda (Amsterdam e Eindhoven), Ucraina (Kiev,nov), Ungheria (Budapest) e Albania (Tirana, novità estate 2020). Una lunga serie di destinazioni destinata a crescere nel mese di settembre, quando verranno riattivate le rotte da Catania verso Copenaghen e Stoccolma. Restano in standby alcune destinazioni extra Ue (Istanbul, Dubai, Tel Aviv, Mosca e San Pietroburgo), per le quali esistono ancora limitazioni dovute alle misure messe in atto dai diversi Stati per il contenimento del contagio da Covid 19.