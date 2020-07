Aeroporto di Bergamo, giovedì si inaugurerà la nuova area per i passeggeri extra Schengen

Sarà la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli a spegnere le 50 candeline dell’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, giovedì 16 luglio, in occasione dell’inaugurazione della nuova ala dello scalo di Sacbo, la società di gestione aeroportuale. La ministra taglierà il nastro dell’area per i passeggeri extra Schengen che, senza l’emergenza coronavirus, sarebbe stata pronta già ad aprile. I lavori, sul lato Est dell’aerostazione, sono stati portati a termine dall’Ati formata dalla capogruppo Milesi Sergio, Effeci Tecnoimpianti, Isocell Precompressi e Termotecnica Sebina.

Si tratta di un ampliamento da 9.500 metri quadrati con il raddoppio dei gate per le destinazioni extra Schengen che ora sono 10.