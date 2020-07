Aviva, Amanda Blanc chief executive officer

Dopo le dimissioni di Maurice Tulloch, che ha lasciato la carica nel Cda di Aviva plc, il posto di chief executive officer è stato ricoperto da Amanda Blanc, amministratore non esecutivo indipendente della società.

A seguito della sua nomina, si dimetterà da tutti i suoi attuali impegni non esecutivi e continuerà a ricoprire il suo ruolo volontario di presidente del Welsh Professional Rugby Board.

Nel gennaio 2020 Blanc è stata nominata nel consiglio di amministrazione di Aviva e presiede il customer, conduct and reputation board committee.

In passato è stata ceo Emea & global banking partnerships di Zurich Insurance Group e group ceo di Axa UK, PPP e Irlanda, è stata inoltre, presidente della Association of British Insurers e presidente del Chartered Insurance Institute.

George Culmer, presidente di Aviva, ha dichiarato: “Sono convinto che l’arrivo di Amanda Blanc porterà un reale dinamismo ad Aviva e riuscirà a confermarne il posizionamento come azienda ad elevate prestazioni, innovativa e orientata al cliente”.

“Lavorerò affinché l’azienda torni a ricoprire il ruolo di leader del nostro settore e di prima scelta per i nostri clienti e partner. Il mio obiettivo sarà quello di raggiungere questo obiettivo a beneficio di tutti i nostri stakeholder”, afferma Amanda Blanc.