Angelini Holding, Piero Tansella chief consumer and new business officer

Piero Tansella è stato nominato chief consumer and new business officer di Angelini Holding, holding attiva nei settori farmaceutico, beni di consumo, machinery e wine.

Tansella nel suo nuovo incarico ha il compito di supervisionare e sviluppare nuove opportunità di business nell’area consumer goods del Gruppo.

Tansella è stato direttore generale di Fater, joint venture paritetica tra Angelini Holding e Procter&Gamble, ha cominciato il proprio percorso nel gruppo Angelini, entrando nell’area marketing di Fater.

Nel 2000, ha preso in carico in Affin, la holding operativa del Gruppo Angelini, nel 2002 è tornato al marketing di Fater, assumendo responsabilità dei business ‘adult care’ e ‘femcare’ aggiungendo quella del business ‘baby care’.

Nel 2012, è arrivato alla vice direzione generale di Fater, seguendo le acquisizioni dei nuovi business home care e l’internazionalizzazione della JV, per poi nel 2014 diventarne direttore generale fino al 2020.