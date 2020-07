Uber compra Postmates per 2,65 mld dollari

L’app di consegna di pasti a domicilio

Uber compra Postmates, societa’ di servizi per consegna di pranzi e cene a domicilio, per 2,65 miliardi di dollari. La transazione e’ tutta in azioni.

Postmates e Uber insieme offriranno più strumenti e tecnologia per connettere più facilmente e in modo più efficace dal punto di vista dei costi con una maggiore base di clienti, si legge in una nota.

Dall’unione i consumatori beneficeranno di una maggiore scelta dal punto di vista dei ristoranti, mentre coloro che effettuano le consegne godranno di maggiori opportunità per guadagnare. I cda delle due società hanno approvato la transazione.

Ansa