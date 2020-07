Stefano Celi è il nuovo presidente di Cervim

Il Cervim (il Centro di ricerca, studi e valorizzazione per la viticoltura montana) ha come nuovo presidente Stefano Celi, vignaiolo valdostano nominato dalla giunta regionale della Valle d’Aosta.

Celi, succede a Roberto Gaudio, è stato nominato dal governo regionale della Valle d’Aosta quale presidente del Consiglio di amministrazione.

Sono stati anche nominati Roberto Gaudio e Ivo Joly consiglieri e Jean-Claude Favre revisore dei conti.

Ha commentato Celi :”Sarà una presidenza nel segno della continuità del grande lavoro fatto, come le nomine dell’ex presidente Gaudio (che non poteva essere rieletto per limiti di mandato) e di Joly, che già ha fatto parte in passato del Cda del Cervim, sono ad indicare”.

Riguardo la firma del decreto attuativo sulla viticoltura eroica dei giorni scorsi ha commentato: “Si tratta di una novità molto importante, che rappresenta un punto di partenza per il futuro della viticoltura eroica in Italia, e che potrà permettere una salvaguardia e una promozione migliore a questo segmento della viticoltura”.

“Sempre più forte il legame fra territorio e viticoltura: la salvaguardia dei territori estremi in cui si fa vino, passa insindacabilmente dalla presenza dell’uomo e quindi in questo caso della viticoltura. Quando si acquista una bottiglia di vino eroico, oltre alla grande qualità riconosciuta che queste produzioni hanno raggiunto, bisogna considerare nel prezzo finale, i costi di produzione maggiore e il ruolo anche sociale che quella bottiglia di vino rappresenta. Sempre di più c’è questa consapevolezza da parte dei consumatori e winelover, sempre più attenti”, ha concluso il presidente Celi.